Перевод с рус. на немецкий

ПереводыЗакрыт6 заявок218 просмотров
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Нужно перевести патент "Экранный модуль визуальной индикации" (см. приложение) с русского на немецкий язык. Срок - понедельник. Если вы не сильны в технической терминалогии не пишите. От вас стоимость за весь перевод и тест 1-2 абзацев.

15 лет назад
studio-maxaon
Ирина 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
30 отзывов(-1)
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