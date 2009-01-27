Текст буклета (анг>>рус),

Корректировка английского через FTP в ПХП коде - он сделан полумашинным переводом - надо довести до ума. Есть русская версия сайта но она не слово- в слово.www.rmxlabs.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести текст рекламного буклета по девайсу для систем безопасности. См. в приложении.
Технического текста в нем - минимум.
Цены прошу указывать в ГРИВНАХ.
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