Перевод на английский

$5
ПереводыЗавершен5 заявок356 просмотров
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Еще раз - статья для блога. Живой язык, можно использовать американский сленг. Проверить имена и названия на правильность написания.

Два часа работы = 150руб.

15 лет назад
Neoncobra
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
15 лет назад
$5
1 день
Отлично! Быстро и качественно. Продолжаем сотрудничество.
В очередной раз, Артур как работодатель очень порадовал! Все четко, без задержек и проблем! Рекомендую!
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