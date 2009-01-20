Корректировка сайта rmxtech.com

$50
ПереводыЗакрыт25 заявок649 просмотров
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Корректировка английского через FTP в ПХП коде - он сделан полумашинным переводом - надо довести до ума. Есть русская версия сайта но она не слово- в слово.www.rmxlabs.ru

15 лет назад
rmx
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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