Корректировка сайта rmxtech.com

Требуется человек в возрасте до 27 лет, проживавший не менее 3х лет в США, свободно владеющий английским (американским) языком. Работа двух категорий: 1) перевод писем, текстов 2) правка стихов песен на английском языке: редактирование и консультация по ...
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Корректировка английского через FTP в ПХП коде - он сделан полумашинным переводом - надо довести до ума. Есть русская версия сайта но она не слово- в слово.www.rmxlabs.ru
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