Перевод "Англ. > Рус." Тема: "Ставки на спорт"

Необходимо перевести несколько HTML страниц с английского на великий и могучий.

Тематика: "Ставки на спорт" + "Копирайтинг".

От Вас требуется максимальная передача смысла текста, с минимумой искажений и отсебятины. Также приветствуются (НЕ ОБЯЗАЛОВКА!) элементарные знания HTML-редактора (вроде Front Page), чтобы перевести HTML документ с сохранением всех тэгов и элементов оформления.