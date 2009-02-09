Перевод "Англ. > Рус." Тема: "Ставки на спорт"

ПереводыЗавершен52 заявки691 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перевести несколько HTML страниц с английского на великий и могучий.

Тематика: "Ставки на спорт" + "Копирайтинг".

От Вас требуется максимальная передача смысла текста, с минимумой искажений и отсебятины. Также приветствуются (НЕ ОБЯЗАЛОВКА!) элементарные знания HTML-редактора (вроде Front Page), чтобы перевести HTML документ с сохранением всех тэгов и элементов оформления.

15 лет назад
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AeonAndEternity
Нина 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$40
7 дней
Быстро. Грамотно. Оперативно! Вот как можно охарактеризовать работу Нины. Спасибо Вам большое!
Было очень приятно снова сотрудничать с Александром. :) Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Необходим перевод на английский

    Необходим качественный перевод на русско-английский небольших фрагментов типового контракта. Нужно в течении дня быть в онлайне, либо на телефоне. Срок до 13:00 Мск. Если устроит качество/сроки, возможно дальнейшее сопровождение данного контракта, а также иной деловой переписки.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод, автотематика

    $100

    Вероятно завтра не будем успевать с большим проектом, потому для помощи нужен фрилансер или 2 фрилансера. Проект: Перевод, автотематика, объем - до 10 стр. Дедлайн - утро 22 января по Киеву. Оплата: 4,5 USD за страницу (300 ...

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Справочник по языку javascript

    $1000

    Добрый день! Приглашаю к созданию справочника по языку javascript на сайте http://javascript.ru В процессе вы - поможете развитию рунета - приобретете новые знания - заработате Обязательно: - некий уровень знакомства с javascript - грамотный русский - перевод с английского Справочник можно делать по английским ...

    Javascript
    Переводы4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сложный технический перевод с английского

    $7

    Требуется человек для переводов с английского языка. Планируется перевод статей и материалов по программированию. Идеально иметь представление о технологиях Flash, Java, сетевых протоколах, видеопотоках и уметь грамотно переводить с английского языка, понимая, что есть ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Простенький перевод на англ. меню сайта 130 слов

    Нужно перевести на английский язык вот это: ------------------------------------ АВТОРЫНОК АВТО ФОРУМ Автомобиль: АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК Введите автомобиль! Выберите автомобиль Год выпуска: Год выпуска не ранее 1999 года ДОБАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ км. Купить-продать автомобиль Продажа автомобилей Поехали ПОИСК АВТОМОБИЛЯ Пробег не более: Пробег: РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТЬ купить продать недвижимость ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТИ Адрес: Объект недвижимости: Все объекты Гараж Дача Дом Квартира Комната Магазин Произв. помещение Хоз. помещение Участок земли Офис Этаж: Этажность: Тип предложения Покупка Продажа Обмен Кол-во комнат: Жилая площадь: Площадь ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод RU-ENG (тематика - софт, телекоммуникации)

    Доброго времени суток. Мне нужно перевести около 49 Кб текста (знаки + пробелы) с русского на английский, тематика - контент сайта компании-разработчика софта в сфере телекоммуникаций. Нужно сделать до среды, поэтому предпочту работать с командами, где ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Технический перевод

    Нужен перевод с английского, Тема автомобильная На перевод 5 страниц из 9 Текста оч. мало, макс. на 1 час работы. есть картинка в которой тоже нужно перевести текст, пример во вложении Главное, перевод нужен грамотный, на нормальный человеческий язык, ...

    Переводы28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проверить перевод на английский, откорректировать

    Добрый день, уважаемые. Есть "лоскутное" резюме на английском, объемом 14 страниц, 2924 слова, 19907 знаков. Переводилось самостоятельно, часть была вычитана носителем языка. После этого оно редактировалось и корректировалось. Предпоследняя редакция здесь - http://itdevel.com/documents/resume/resume_sotnik_dmitriy.pdf. Последняя версия от нее ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад