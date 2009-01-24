Перевод RU-ENG (тематика - софт, телекоммуникации)

ПереводыЗавершен15 заявок299 просмотров
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Доброго времени суток.

Мне нужно перевести около 49 Кб текста (знаки + пробелы) с русского на английский, тематика - контент сайта компании-разработчика софта в сфере телекоммуникаций. Нужно сделать до среды, поэтому предпочту работать с командами, где текст смогут взять несколько человек.

Пожалуйста, огласите расценки на данную тематику и сроки.

15 лет назад
carmichael
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Liubania
Любовь 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$350
2 дня
Заказ был выполнен качественно и в срок, несмотря на техническую сложность текста. Спасибо!
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