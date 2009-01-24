Перевод RU-ENG (тематика - софт, телекоммуникации)

Доброго времени суток.

Мне нужно перевести около 49 Кб текста (знаки + пробелы) с русского на английский, тематика - контент сайта компании-разработчика софта в сфере телекоммуникаций. Нужно сделать до среды, поэтому предпочту работать с командами, где текст смогут взять несколько человек.

Пожалуйста, огласите расценки на данную тематику и сроки.