Перевод RU-ENG (тематика - софт, телекоммуникации)

Нужен перевод с английского, Тема автомобильная На перевод 5 страниц из 9 Текста оч. мало, макс. на 1 час работы. есть картинка в которой тоже нужно перевести текст, пример во вложении Главное, перевод нужен грамотный, на нормальный человеческий язык, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Мне нужно перевести около 49 Кб текста (знаки + пробелы) с русского на английский, тематика - контент сайта компании-разработчика софта в сфере телекоммуникаций. Нужно сделать до среды, поэтому предпочту работать с командами, где текст смогут взять несколько человек.
Пожалуйста, огласите расценки на данную тематику и сроки.
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