Проверить перевод на английский, откорректировать

Добрый день, уважаемые.

Есть "лоскутное" резюме на английском, объемом 14 страниц, 2924 слова, 19907 знаков. Переводилось самостоятельно, часть была вычитана носителем языка. После этого оно редактировалось и корректировалось.

Предпоследняя редакция здесь - http://itdevel.com/documents/resume/resume_sotnik_dmitriy.pdf. Последняя версия от нее отличается минимально, добавилось 929 символов.

Задача: Нужно это все вычитать и привести в порядок. Максимально качественно.

Формат исполнения: файл резюме с внесенными исправлениями. Форматирование сохранять не обязательно.

Сроки: до 2 недель меня устроит.

Оплата: банковскими платежными системами по Украине в грн, UniStream в грн и $ (немедленно), WMZ (возможна задержка до нескольких дней, т.к. не использую WM), банковский перевод в $ (могут быть просто огромные задержки, до нескольких недель). Возможно использование механизма безопасных сделок, но т.к. я не использую WM и проект будет мелкобюджетным - это для меня неудобно.

Условия оплаты: постоплата. Демонстрируете мне 4 страницы из 14 на мое усмотрение, получаете оплату, отправляете всю работу.

Разрешение споров: В случае возникновения претензий к качеству работы на этих 4-х страницах - решаем путем переговоров. Если не достигнем согласия - я открываю новую заявку через сервис безопасных сделок, вношу деньги, выбираю Вас исполнителем и дальше уже решаем через арбитраж Weblancer.net.

От исполнителя требуется:

1. Подтверждение высокой квалификации в любом убедительном виде, на выбор:

- пример работы

- портфолио

- перевести фрагмент текста на мое усмотрение (выбираем произвольный технический текст из общедоступного источника), объемом от 1/3 до 1/4 листа A4

2. Озвучить цену.