Перевести шапку сайта на русский

Необходимо перевести любовные письма. Всего 8 штук (каждое, 1-2 страницы А4). Оплата производится так: Вы мне письмо - Я проверяю, если ок - оплачиваю Англ. знаю сам, так что кидалы могут идти лесом. В данный момент нету времени переводить. Жду ...