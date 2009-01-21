Перевод рабочих диалогов с русского на англ и нем.

Есть контракт надо перевести перевод контракта должен быть ПРАВИЛЬНЫМ, предложения согласованными, понятия максимально приближенные к тому смыслу что пытался донести источник УКАЗЫВАЙТЕ ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ И СРОКИ!!!
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Тематика ИТ
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