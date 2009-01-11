Перевод англ.->рус., договор, 43000 символов

Нужен человек для оперативного перевода в мессенджере icq или mail agent я кидаю текст - мне приходит ответ. то есть работа почасовая. в будущем понадобится думаю около 5-10 часов в неделю. а сейчас срочно есть небольшое дельце. Указывайте к ...