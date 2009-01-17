Перевод сайта: рус-англ, рус-фр, рус-итал.

ПереводыЗавершен33 заявки588 просмотров
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Нужно перевести сайт с русского языка на английский, французский и итальянский.

Оставляйте, пожалуйста, свои предложения с указанием сроков и тарифов за 1000 знаков.

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15 лет назад
manager_uw
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
unitingworld
Ворд 
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$60
1 день
Большой объем работы был сделан точно в срок и на высоком уровне. Будем и дальше сотрудничать. Рекомендую
Сотрудничество было успешным. Рекомендую.
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