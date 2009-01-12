Перевести песню "Замыкая круг"

Нужно перевести смету по ремонту квартиры(1,5 страницы) с русского на итальянский язык. Нужно предоставить работу в Word формате полностью идентичную как русская версия.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести текст песни Замыкая круг на английский. Желательно что бы слова более менее вписывались в существующую музыку.
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