Перевести песню "Замыкая круг"

ПереводыЗакрыт18 заявок585 просмотров
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Нужно перевести текст песни Замыкая круг на английский. Желательно что бы слова более менее вписывались в существующую музыку.

15 лет назад
Teplenew
Максим 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
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