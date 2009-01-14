Нужно перевести 1 страницу с англ. на рус.

Добрый день, уважаемые. Есть "лоскутное" резюме на английском, объемом 14 страниц, 2924 слова, 19907 знаков. Переводилось самостоятельно, часть была вычитана носителем языка. После этого оно редактировалось и корректировалось. Предпоследняя редакция здесь - http://itdevel.com/documents/resume/resume_sotnik_dmitriy.pdf. Последняя версия от нее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести эту страницу с английского на русский:
бюджет 5$ (webmoney)
Писать сюда или в личку
- Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно перевести текст песни Замыкая круг на английский. Желательно что бы слова более менее вписывались в существующую музыку.Переводы18 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно перевести смету по ремонту квартиры(1,5 страницы) с русского на итальянский язык. Нужно предоставить работу в Word формате полностью идентичную как русская версия.Переводы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Чем дешевле, тем лучше.Переводы50 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2
Нужно перевести шапку сайта maxxis.com на русский язык и прописать в ней ссылки . Задача очень простая. Шапка не должна потяжелеть.Завершен15 лет назад
- $100
Тематика ИТЗавершен15 лет назад
- $500
Есть контракт надо перевести перевод контракта должен быть ПРАВИЛЬНЫМ, предложения согласованными, понятия максимально приближенные к тому смыслу что пытался донести источник УКАЗЫВАЙТЕ ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ И СРОКИ!!!Переводы9 заявокЗакрыт15 лет назад
Уважаемы фрилансеры! Нужно перевести сайт с русского языка на английский, французский и итальянский. Оставляйте, пожалуйста, свои предложения с указанием сроков и тарифов за 1000 знаков. п.с. не пишите, пожалуйста, в личные сообщения.Завершен15 лет назад
Перевод РУС-АНГЛ текстов в программе КОМПАС 8 (чертежи). Тематика - оборудование для АЭС, гидравлика. не носитель, но хороший английский в гидравлике и АЭС ОБЯЗАТЕЛЕН! Проект на несколько месяцев. Указывайте свои расценки и способ оплаты! Обязательный ...Переводы16 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно будет перевести около 240 страниц. Пишите цены и сроки. А также перевод тестового куска - сюда, в личку не надо. ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО - ПЕРЕВОД ТЕКСТОВОГО КУСКА тестовый кусок danke für Dein Angebot. Wir würden gerne wissen, ob ...Переводы11 заявокЗакрыт15 лет назад