Нужно перевести 1 страницу с англ. на рус.

Уважаемы фрилансеры! Нужно перевести сайт с русского языка на английский, французский и итальянский. Оставляйте, пожалуйста, свои предложения с указанием сроков и тарифов за 1000 знаков. п.с. не пишите, пожалуйста, в личные сообщения.