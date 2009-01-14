Технический перевод

Нужно перевести эту страницу с английского на русский: http://youporn.com/terms бюджет 5$ (webmoney) Писать сюда или в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен перевод с английского,
Тема автомобильная
На перевод 5 страниц из 9
Текста оч. мало, макс. на 1 час работы.
есть картинка в которой тоже нужно перевести текст, пример во вложении
Главное, перевод нужен грамотный, на нормальный человеческий язык, без использования машинного перевода,
Переводчиков со словарем просьба не беспокоить
Если перевод устроит, будет еще одно оплачиваемое задание.
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