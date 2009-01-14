Технический перевод

ПереводыЗакрыт28 заявок534 просмотра
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Нужен перевод с английского,

Тема автомобильная

На перевод 5 страниц из 9

Текста оч. мало, макс. на 1 час работы.

есть картинка в которой тоже нужно перевести текст, пример во вложении

Главное, перевод нужен грамотный, на нормальный человеческий язык, без использования машинного перевода,

Переводчиков со словарем просьба не беспокоить

Если перевод устроит, будет еще одно оплачиваемое задание.

15 лет назад
Olem
47 летКиргизия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад