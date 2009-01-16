Вероятно завтра не будем успевать с большим проектом, потому для помощи нужен фрилансер или 2 фрилансера.

Проект: Перевод, автотематика, объем - до 10 стр. Дедлайн - утро 22 января по Киеву.

Оплата: 4,5 USD за страницу (300 слов), срок оплаты - 2 марта, webmoney, contact, unistream, anelik или другая система электронных платежей, но в этом случае комиссия возлагается на вас.

Контакт: присылайте свое резюме на [email protected], с контактами, как минимум 3х видов, среди которых электронная почта и телефон.

Тестовое задание как и в предыдущих проектах оплачивается только выбранному исполнителю, и будет выслано только при соблюдении всех перечисленных требований, в этот раз оно не превышает 200 слов.