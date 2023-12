Справочник по языку javascript

# 1 — $

Добрый день!

Приглашаю к созданию справочника по языку javascript на сайте http://javascript.ru

В процессе вы

- поможете развитию рунета

- приобретете новые знания

- заработате

Обязательно:

- некий уровень знакомства с javascript

- грамотный русский

- перевод с английского

Справочник можно делать по английским и частично русским материалам MDC и MSDN.

Оплата - возможна как фуллтайм, так и сдельная, по страницам.

Пожалуйста, к ответу прицепляйте примеры javascript-кода и перевод параграфа: "The initial length of the array. You can access this value using the length property. If the value specified is not a number, an array of length 1 is created, with the first element having the specified value. The maximum length allowed for an array is 4,294,967,295."