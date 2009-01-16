Справочник по языку javascript

Требуется человек для переводов с английского языка. Планируется перевод статей и материалов по программированию. Идеально иметь представление о технологиях Flash, Java, сетевых протоколах, видеопотоках и уметь грамотно переводить с английского языка, понимая, что есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Приглашаю к созданию справочника по языку javascript на сайте http://javascript.ru
В процессе вы
- поможете развитию рунета
- приобретете новые знания
- заработате
Обязательно:
- некий уровень знакомства с javascript
- грамотный русский
- перевод с английского
Справочник можно делать по английским и частично русским материалам MDC и MSDN.
Оплата - возможна как фуллтайм, так и сдельная, по страницам.
Пожалуйста, к ответу прицепляйте примеры javascript-кода и перевод параграфа: "The initial length of the array. You can access this value using the length property. If the value specified is not a number, an array of length 1 is created, with the first element having the specified value. The maximum length allowed for an array is 4,294,967,295."
- Похожие заказы
- $7Переводы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно перевести на английский язык вот это: ------------------------------------ АВТОРЫНОК АВТО ФОРУМ Автомобиль: АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК Введите автомобиль! Выберите автомобиль Год выпуска: Год выпуска не ранее 1999 года ДОБАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ км. Купить-продать автомобиль Продажа автомобилей Поехали ПОИСК АВТОМОБИЛЯ Пробег не более: Пробег: РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТЬ купить продать недвижимость ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТИ Адрес: Объект недвижимости: Все объекты Гараж Дача Дом Квартира Комната Магазин Произв. помещение Хоз. помещение Участок земли Офис Этаж: Этажность: Тип предложения Покупка Продажа Обмен Кол-во комнат: Жилая площадь: Площадь ...Завершен15 лет назад
Доброго времени суток. Мне нужно перевести около 49 Кб текста (знаки + пробелы) с русского на английский, тематика - контент сайта компании-разработчика софта в сфере телекоммуникаций. Нужно сделать до среды, поэтому предпочту работать с командами, где ...Завершен15 лет назад
Нужен перевод с английского, Тема автомобильная На перевод 5 страниц из 9 Текста оч. мало, макс. на 1 час работы. есть картинка в которой тоже нужно перевести текст, пример во вложении Главное, перевод нужен грамотный, на нормальный человеческий язык, ...Переводы28 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Нужно перевести эту страницу с английского на русский: http://youporn.com/terms бюджет 5$ (webmoney) Писать сюда или в личкуПереводы30 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день, уважаемые. Есть "лоскутное" резюме на английском, объемом 14 страниц, 2924 слова, 19907 знаков. Переводилось самостоятельно, часть была вычитана носителем языка. После этого оно редактировалось и корректировалось. Предпоследняя редакция здесь - http://itdevel.com/documents/resume/resume_sotnik_dmitriy.pdf. Последняя версия от нее ...Завершен15 лет назад
Нужно перевести текст песни Замыкая круг на английский. Желательно что бы слова более менее вписывались в существующую музыку.Переводы18 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно перевести смету по ремонту квартиры(1,5 страницы) с русского на итальянский язык. Нужно предоставить работу в Word формате полностью идентичную как русская версия.Переводы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Чем дешевле, тем лучше.Переводы50 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2
Нужно перевести шапку сайта maxxis.com на русский язык и прописать в ней ссылки . Задача очень простая. Шапка не должна потяжелеть.Завершен15 лет назад