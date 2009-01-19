Простенький перевод на англ. меню сайта 130 слов

Доброго времени суток. Мне нужно перевести около 49 Кб текста (знаки + пробелы) с русского на английский, тематика - контент сайта компании-разработчика софта в сфере телекоммуникаций. Нужно сделать до среды, поэтому предпочту работать с командами, где ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести на английский язык вот это:
------------------------------------
АВТОРЫНОК
АВТО ФОРУМ
Автомобиль:
АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК
Введите автомобиль!
Выберите автомобиль
Год выпуска:
Год выпуска не ранее 1999 года
ДОБАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ
км.
Купить-продать автомобиль
Продажа автомобилей
Поехали
ПОИСК АВТОМОБИЛЯ
Пробег не более:
Пробег:
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
купить продать недвижимость
ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТИ
Адрес:
Объект недвижимости:
Все объекты
Гараж
Дача
Дом
Квартира
Комната
Магазин
Произв. помещение
Хоз. помещение
Участок земли
Офис
Этаж:
Этажность:
Тип предложения
Покупка
Продажа
Обмен
Кол-во комнат:
Жилая площадь:
Площадь кухни:
Общая площадь:
от (имеется ввиду числовой параметр, в скобках не переводить)
до (имеется ввиду числовой параметр, в скобках не переводить)
БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД
Выберите город
Город:
Валюта:
руб.
долл.
евро
Дополнительное описание:
Описание:
Добавить
Добавить новое объявление на сайт
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Добавить объявление на сайт
Добавить своё объявление
НАВИГАЦИОННОЕ МЕНЮ
Населенный пункт:
НАШИ ПАРТНЕРЫ
НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Обзор
Отправить
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
Искать
Прикрепить фото (не более 20 Кб.)
Код с картинки:
продавец
Страницы:
Телефон:
Цена не дороже:
Цена:
------------------------------------
Пожалуйста сразу указывайте цену :0)
- Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен перевод с английского, Тема автомобильная На перевод 5 страниц из 9 Текста оч. мало, макс. на 1 час работы. есть картинка в которой тоже нужно перевести текст, пример во вложении Главное, перевод нужен грамотный, на нормальный человеческий язык, ...Переводы28 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Нужно перевести эту страницу с английского на русский: http://youporn.com/terms бюджет 5$ (webmoney) Писать сюда или в личкуПереводы30 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день, уважаемые. Есть "лоскутное" резюме на английском, объемом 14 страниц, 2924 слова, 19907 знаков. Переводилось самостоятельно, часть была вычитана носителем языка. После этого оно редактировалось и корректировалось. Предпоследняя редакция здесь - http://itdevel.com/documents/resume/resume_sotnik_dmitriy.pdf. Последняя версия от нее ...Завершен15 лет назад
Нужно перевести текст песни Замыкая круг на английский. Желательно что бы слова более менее вписывались в существующую музыку.Переводы18 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно перевести смету по ремонту квартиры(1,5 страницы) с русского на итальянский язык. Нужно предоставить работу в Word формате полностью идентичную как русская версия.Переводы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Чем дешевле, тем лучше.Переводы50 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2
Нужно перевести шапку сайта maxxis.com на русский язык и прописать в ней ссылки . Задача очень простая. Шапка не должна потяжелеть.Завершен15 лет назад
- $100
Тематика ИТЗавершен15 лет назад
- $500
Есть контракт надо перевести перевод контракта должен быть ПРАВИЛЬНЫМ, предложения согласованными, понятия максимально приближенные к тому смыслу что пытался донести источник УКАЗЫВАЙТЕ ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ И СРОКИ!!!Переводы9 заявокЗакрыт15 лет назад