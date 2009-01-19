Простенький перевод на англ. меню сайта 130 слов

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15 лет назад
svem
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nicka
36 летФинляндия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Перевод был сделан быстро и професионально, спасибо, 10 балов
Легкий и приятный в общении человек. Ответственный заказчик. Быстро договорились и также быстро получила оплату за выполнение перевода. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. +10
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