Перевод каталога ссылок на английский язык

ПереводыЗавершен11 заявок293 просмотра
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Каталог ссылок надо перевести на анлийский язык

В основном, перевод касается заполняемых форм и выводимых ошибок ввода

15 лет назад
svem
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nicka
36 летФинляндия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Уже второй раз работаю с Puchko Nadiia (nicka) Очень доволен работой. Оценка ОТЛИЧНО! Будем работать еще!
Как и в прошлый раз, приятное сотрудничество, своевременная (даже преждевременная :)) оплата и четкое задание без проблем! Приятно работать с такими заказчиками как Сергей! Поработаем еще! +10
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