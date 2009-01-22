Приватно для Егоренко Антон (krivetka)

Необходимо перевести несколько HTML страниц с английского на великий и могучий. Тематика: "Ставки на спорт" + "Копирайтинг". От Вас требуется максимальная передача смысла текста, с минимумой искажений и отсебятины. Также приветствуются (НЕ ОБЯЗАЛОВКА!) элементарные знания HTML-редактора ...
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Перевод сайта бизнес тематики на немецкий и французский + написание контента на англ языке для этого же сайта.
сроки выполнения - 2 дня, оплата 450$
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