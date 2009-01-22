Приватно для Егоренко Антон (krivetka)

$450
ПереводыЗавершен1 заявка256 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перевод сайта бизнес тематики на немецкий и французский + написание контента на англ языке для этого же сайта.

сроки выполнения - 2 дня, оплата 450$

15 лет назад
nastaaa
Anastasia Mmm 
43 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
15 лет назад
$450
2 дня
Антон удивил! Всё сделал очень быстро и про качество работы не забыл. Буду обращаться к нему в дальнейшем.Спасибо Антон.
Анастасия великолепный работодатель! Задание было построено четко и без воды. Своевременная оплата и очень ответственный подход к работе. А также - приятная в общении девушка! РЕКОМЕНДУЮ!!!
  • Похожие заказы

  • Перевод "Англ. > Рус." Тема: "Ставки на спорт"

    Необходимо перевести несколько HTML страниц с английского на великий и могучий. Тематика: "Ставки на спорт" + "Копирайтинг". От Вас требуется максимальная передача смысла текста, с минимумой искажений и отсебятины. Также приветствуются (НЕ ОБЯЗАЛОВКА!) элементарные знания HTML-редактора ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходим перевод на английский

    Необходим качественный перевод на русско-английский небольших фрагментов типового контракта. Нужно в течении дня быть в онлайне, либо на телефоне. Срок до 13:00 Мск. Если устроит качество/сроки, возможно дальнейшее сопровождение данного контракта, а также иной деловой переписки.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод, автотематика

    $100

    Вероятно завтра не будем успевать с большим проектом, потому для помощи нужен фрилансер или 2 фрилансера. Проект: Перевод, автотематика, объем - до 10 стр. Дедлайн - утро 22 января по Киеву. Оплата: 4,5 USD за страницу (300 ...

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Справочник по языку javascript

    $1000

    Добрый день! Приглашаю к созданию справочника по языку javascript на сайте http://javascript.ru В процессе вы - поможете развитию рунета - приобретете новые знания - заработате Обязательно: - некий уровень знакомства с javascript - грамотный русский - перевод с английского Справочник можно делать по английским ...

    Javascript
    Переводы4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сложный технический перевод с английского

    $7

    Требуется человек для переводов с английского языка. Планируется перевод статей и материалов по программированию. Идеально иметь представление о технологиях Flash, Java, сетевых протоколах, видеопотоках и уметь грамотно переводить с английского языка, понимая, что есть ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Простенький перевод на англ. меню сайта 130 слов

    Нужно перевести на английский язык вот это: ------------------------------------ АВТОРЫНОК АВТО ФОРУМ Автомобиль: АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК Введите автомобиль! Выберите автомобиль Год выпуска: Год выпуска не ранее 1999 года ДОБАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ км. Купить-продать автомобиль Продажа автомобилей Поехали ПОИСК АВТОМОБИЛЯ Пробег не более: Пробег: РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТЬ купить продать недвижимость ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТИ Адрес: Объект недвижимости: Все объекты Гараж Дача Дом Квартира Комната Магазин Произв. помещение Хоз. помещение Участок земли Офис Этаж: Этажность: Тип предложения Покупка Продажа Обмен Кол-во комнат: Жилая площадь: Площадь ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод RU-ENG (тематика - софт, телекоммуникации)

    Доброго времени суток. Мне нужно перевести около 49 Кб текста (знаки + пробелы) с русского на английский, тематика - контент сайта компании-разработчика софта в сфере телекоммуникаций. Нужно сделать до среды, поэтому предпочту работать с командами, где ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Технический перевод

    Нужен перевод с английского, Тема автомобильная На перевод 5 страниц из 9 Текста оч. мало, макс. на 1 час работы. есть картинка в которой тоже нужно перевести текст, пример во вложении Главное, перевод нужен грамотный, на нормальный человеческий язык, ...

    Переводы28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад