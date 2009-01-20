Перевод с англ. со знанием сленга и американизмов

Требуется человек в возрасте до 27 лет, проживавший не менее 3х лет в США,

свободно владеющий английским (американским) языком. Работа двух категорий:

1) перевод писем, текстов

2) правка стихов песен на английском языке: редактирование и консультация по речевым оборотам и устоявшимся выражениям, свободы применения разговорных сленговых форм и выражений.

с соискателей резюме и цены на [email protected]

оплата webmoney, yandex деньги, paypal