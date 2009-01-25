Перевод научной статьи с украинского на английский

$10
ПереводыЗакрыт6 заявок170 просмотров
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Нужно перевести научную статью с украинского на английский.

Четыре страницы, но фактически три.

http://uasoiro.org.ua/files/Zbirnyk/2008/2/p_66.pdf

Список с переводами большинства терминов предоставлю.

15 лет назад
TopChan
Руслан 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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