Перевод научной статьи с украинского на английский

Есть техническая документация и описание насосного оборудования на английском языке. Нужно перевести на русский язык, все файлы в формате PDF. Формат желательно не изменять.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести научную статью с украинского на английский.
Четыре страницы, но фактически три.
http://uasoiro.org.ua/files/Zbirnyk/2008/2/p_66.pdf
Список с переводами большинства терминов предоставлю.
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