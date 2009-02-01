Нужна статья-биография рок-группы (англ на рус)

Нужно на моем сайте размещать на постоянной основе информацию на Английском. Исправить ошибки и тп вообщем знать язык в совершенстве. Просьба обращаться сразу по ICQ 500671
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