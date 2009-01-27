Текст презентации компании en>>ru

ПереводыЗавершен15 заявок313 просмотров
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Нужно перевести текст презентации компании. См. в приложении.

Цены прошу указывать в ГРИВНАХ.

15 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
nicka
36 летФинляндия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Отлично. В два раза быстрее сделано. Качество - как всегда выше всяких похвал.
С удовольствием буду работать с Андреем и в дальнейшем. Всегда приятно с ним общаться, условия работы приятно удивляют. Своевременная четкая оплата, никаких вопросов по заданию. Все супер! Спасибо!
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