Перевести разговор со звука

$5
ПереводыЗакрыт2 заявки139 просмотров
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Имеется звуковой файл - нужно перевести монолог со звука. Монолог не долгий секунд тридцать. Стучитесь за файлом в асю 7336620

15 лет назад
Snail_AS
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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