Перевод прохождения игры

ПереводыЗавершен10 заявок425 просмотров
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Нужно перевести следующую статью

http://www.wikicheats.com/index.php/Fallout_3_-_PC_PS3_XB360/Operation_Anchorage

если переведенная статья будет выглядеть как оригинал (хтмл с картинками) я буду счастлив

15 лет назад
wasse
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
HQ-Translation
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Надежный работник, качественный перевод. Были мелкие недочеты, но они обусловлены скорее жесткими временными рамками.
Заказчик много хочет, но, думаю, это хорошо! ведь если много хочешь, много и получишь ))) одним словом, человек понравился! во время работы у меня возникло чувство уважения к этому человеку )) поработала с радостью и большим интересом! надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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