Перевод прохождения игры

Заказчик много хочет, но, думаю, это хорошо! ведь если много хочешь, много и получишь ))) одним словом, человек понравился! во время работы у меня возникло чувство уважения к этому человеку )) поработала с радостью и большим интересом! надеюсь на дальнейшее сотрудничество!