lo6adka

Виктория Айвазова lo6adka

 
42 годаРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Работаю переводчиком с/на английский язык 4 года. Образование высшее филологическое. так же есть опыт работы контент менеджером, редактором.

Выполню все работы быстро и качественно.

mail - [email protected]

icq: 461-977-425

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