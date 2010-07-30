Виктория Айвазова lo6adkalo6adka
42 годаРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Работаю переводчиком с/на английский язык 4 года. Образование высшее филологическое. так же есть опыт работы контент менеджером, редактором.
Выполню все работы быстро и качественно.
mail - [email protected]
icq: 461-977-425
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Портфолио
- Свадьбы173 просмотра
- Душевые фильтры136 просмотров
- Без названия127 просмотров
- Без названия129 просмотров
- Без названия148 просмотров
- Без названия113 просмотров