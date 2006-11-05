Epsilon-int

Тачат Игитян Epsilon-int

 
36 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Наша студия предоставляет следующие услуги:

* Создание web-сайтов

* Создание flash-сайтов

* web-визиток

* On-line магазинов

* Каталогов

* Баннеров

* Продвижение

* Регистрация в поисковых системах

* Поддержка сайтов

* Хостинг

Так же наша студия предоставляет услугу связанные с рекламой:

* Создание дизайна визиток

* Печать визиток

* Создание дизайна листовок

* Печать листовок

* Распространение листовок

* Широкоформатная печать (формат А1)

* Гофроящики с печатью

* Прокладка локальных сетей

* Консультация по выбору компьютеров и периферии

Контакты: ICQ 136330101

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Отзывы заказчиков
studio-maxaon
Ирина 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
30 отзывов(-1)
$10
10 баллов
15 лет назад
Перевод с армянского-английского на русский
Спасибо за оперативную и качественную работу. Обязательно продолжим сотрудничество. Всем, всем, всем рекомендуем!
Все супер :)
Ответный отзыв
Smik
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Доработка сайта.
Доволен хорошей и качественной работой, быстрое решение проблемм! Программирование и доработка сайта www.serebro.biz
Внятный заказчик, правильно излагает свои мысли, следовательно быстро и хорошо можно сделать работы, оплатил быстро. Все хорошо
Ответный отзыв
neonon
Kolov Felix 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$200
10 баллов
17 лет назад
PHP галлерея + сайт знакомств на одном сайте
Искренне заинтересован в успехе работы, терпеливо относится к пожеланиям заказчика. После оплаты вызвался бесплатно поддерживать проект. Приятно работать с такими людьми. Спасибо Epsilon, спасибо Weblancer.net.
Очень приятный заказчик, главное, грамотно выражает свои мысли и понимает в деле. Очень приятно с ним работать
Ответный отзыв