Наша студия предоставляет следующие услуги:
* Создание web-сайтов
* Создание flash-сайтов
* web-визиток
* On-line магазинов
* Каталогов
* Баннеров
* Продвижение
* Регистрация в поисковых системах
* Поддержка сайтов
* Хостинг
Так же наша студия предоставляет услугу связанные с рекламой:
* Создание дизайна визиток
* Печать визиток
* Создание дизайна листовок
* Печать листовок
* Распространение листовок
* Широкоформатная печать (формат А1)
* Гофроящики с печатью
* Прокладка локальных сетей
* Консультация по выбору компьютеров и периферии
Контакты: ICQ 136330101
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Портфолио
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- Дизайн для интернет магазина371 просмотр
- Darissimo вариант 3348 просмотров
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- Дизайн сайта АГРООВЕН352 просмотра
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Спасибо за оперативную и качественную работу. Обязательно продолжим сотрудничество. Всем, всем, всем рекомендуем!
Ответный отзыв
Все супер :)
$10
10 баллов
17 лет назад
Доволен хорошей и качественной работой, быстрое решение проблемм! Программирование и доработка сайта www.serebro.biz
Ответный отзыв
Внятный заказчик, правильно излагает свои мысли, следовательно быстро и хорошо можно сделать работы, оплатил быстро. Все хорошо
$200
10 баллов
17 лет назад
Искренне заинтересован в успехе работы, терпеливо относится к пожеланиям заказчика. После оплаты вызвался бесплатно поддерживать проект. Приятно работать с такими людьми. Спасибо Epsilon, спасибо Weblancer.net.
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик, главное, грамотно выражает свои мысли и понимает в деле. Очень приятно с ним работать