Smik

Александр Микиртычев Smik

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Поддержка бизнеса в интернете

  • Поддержка и продвижение в instagram, fb, vk.

    Нужен исполнитель для создания и привлечение целевой аудитории в ok, vk, instagram. Нужно получить реальных подписчиков\участников из Москвы. Тематика: салоны красоты и спа. Нужно в итоге получить: 1) +1000 целевых подписчиков в течении месяца 2) уникальные посты (фото и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Галерея для Joomla

    Необходимо сделать фото галерею к Joomla по указанному тз: 1.) 8 директорий с фото, кол-во фото в них не имеет значение. 2.) 8 превью изоборажений справа экрана в 2 ряда, это как меню. 3.) При клике на превью, ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Серебряные изделия

    Необходимо продвигать сайт серебряных изделий, поисковое и соц. сети, продвижение необходимо умеренное, но стабильное. Сайту уже 5 лет, в топ 5 находится часто, и часть запросов присутствует в топ 10.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помощник удаленно на Joomla

    Здравствуйте! Ищу помощника для обслуживания сайтов на Joomla! Что необходимо от вас: 1. php, js, html+css 2. Знание photoshop на хорошоем уровне 3. Знание cms Joomla! на хорошем уровне 4. Знание SEO и продвижения (основы) О себе отправляйте информацию: Есть ли у ...

    PHPHTMLCSSJoomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SMM-менеджер.

    Удаленная работа в соц. сетях, русская и английская аудитория. Что необходимо: • создание положительного имиджа компании • продвижение групп в соцсетях (направления: туризм, гостиничный бизнес) • общение на тематических ресурсах • постинг комментариев, новостей • накрутка лайков • общение в созданных аккаунтах ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт прокрутка фото

    Здравствуйте! Нужен скрипт прокрутка фото на jQuery 1. плавная прокрутка небольших фото туда сюда 2. при наведении стоп и увеличение указанной фото 3. увеличение + появление блока с инфо+ссылка на страницу с фото Пример здесь http://www.silvero.ru в шапке, но ...

    jQuery
    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Инженерные системы

    Необходимо сделать качественный рисунок обьектов инженерных коммуникаций: здрания, трубы, вентиляция, отопление, канализация + в разрезе некоторые элементы: здание, отопление. Во вложении набросок, можно свой вариант композиционного построения.

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Система приема платежей на сайт

    Здравствуйте! Необходимо установить систему приема платежей «HandyBank» на сайт. Порядок формирования платежей происходит через терминалы «ЭЛЕКСНЕТ». Во вложении Т.З., дополнительная информация после ответа.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Исправить баг Joomla+VirtueMart

    Требуется исправить ошибку в магазине на Joomla+VirtueMart . Ошибка заключается в том что при авторизации с фронтенда выдает "для просмотра этой страницы у Вас недостаточно прав". Это где то в mod_virtuemart, так как ...

    JoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Пиктограммы

    Здравствуйте. Несколько иконок 100х100 в векторе на темы: 1. Как выбрать кассу? - на иконке стрелка компаса плавающая между двумя кассами. 2. Как без проблем зарегистрировать Кассу? - на иконке довольный улыбающийся директор в кресле. 3. ...

    Иконки и Пиксель-арт18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка сайта.

    $500

    Нужно доработать сайт. Сайт практически готов, еще будет несколько страниц, которые нужно оптимизировать, грамотно расписать мета, исправить очевидные ошибки, возможно нужны будут скрипты. Желательно из Москвы - возможны другие проекты.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработка сайта

    $50

    Нужно доработать сайт. Сайт практически готов, еще будет несколько страниц, которые нужно оптимизировать, грамотно расписать мета, исправить очевидные ошибки, возможно нужны будут скрипты. Желательно из Москвы - возможны другие проекты.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • From manager

    Рекламная группа приглашает к сотрудничеству удаленных дизайнеров и програмистов, уверенные люди способные зделать качественную работу. Пишите [email protected]

    Веб-дизайн и Интерфейсынет заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Верстка под Joomla
Спасибо!
Доволен проделанной работой, выполнена в срок! Спасибо!
Ответный отзыв
dmitron74
Дмитрий 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Форма заказа под Joomla
От работы с Александром - только приятные впечатления. Точно излагает задание, владеет темой, своевременно внёс оплату. В общем - рекомендую.
Работу выполнил отлично и в установленные сроки! Постоянно на связи, что удобно в процессе с пояснениями и если нужно необходимыми уточнениями. Рекомендую как специалиста, знающего свое дело! Спасибо!
Ответный отзыв
dolf
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Система приема платежей на сайт
Александр отличный заказчик. Терпеливый, адекватный, точно знает чего хочет, четко формулирует задания. Постоянно общались с ним во время выполнения работы, обсуждали что и как лучше сделать. По окончанию разработки заплатил больше чем договаривались. Всем рекомендую.
Качественно выполнил работу по установке системы приема платежей HandyBank! Алексей в кротчайшие сроки среагировал на необходимые информационные данные по установке, четким, доступным языком информировал о процессе установки! Дал много полезных рекомендаций. Продолжаем активно сотрудничать. Рекомендую как отличного программиста! Работой остался доволен. Спасибо!
Ответный отзыв
BabyWolf
Семён 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Исправить баг Joomla+VirtueMart
Чётко сформулировал требования, всегда был на связи, быстро и точно оплатил. Рекомендую как хорошего, грамотного заказчика.
Оперативно среагировал на предложение и в кротчайшие сроки исправил ошибку в магазине на Joomla+VirtueMart. Доступно пояснил причину ошибки и дал рекомендации. Остался доволен результатом! Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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Epsilon-int
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Доработка сайта.
Внятный заказчик, правильно излагает свои мысли, следовательно быстро и хорошо можно сделать работы, оплатил быстро. Все хорошо
Доволен хорошей и качественной работой, быстрое решение проблемм! Программирование и доработка сайта www.serebro.biz
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