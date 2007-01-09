Нужен исполнитель для создания и привлечение целевой аудитории в ok, vk, instagram. Нужно получить реальных подписчиков\участников из Москвы. Тематика: салоны красоты и спа. Нужно в итоге получить: 1) +1000 целевых подписчиков в течении месяца 2) уникальные посты (фото и ...
- Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо перевести и озвучить видео ролики с английского на русский. Ролики 30сек. - 1мин.Озвучивание12 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать фото галерею к Joomla по указанному тз: 1.) 8 директорий с фото, кол-во фото в них не имеет значение. 2.) 8 превью изоборажений справа экрана в 2 ряда, это как меню. 3.) При клике на превью, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо продвигать сайт серебряных изделий, поисковое и соц. сети, продвижение необходимо умеренное, но стабильное. Сайту уже 5 лет, в топ 5 находится часто, и часть запросов присутствует в топ 10.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Ищу помощника для обслуживания сайтов на Joomla! Что необходимо от вас: 1. php, js, html+css 2. Знание photoshop на хорошоем уровне 3. Знание cms Joomla! на хорошем уровне 4. Знание SEO и продвижения (основы) О себе отправляйте информацию: Есть ли у ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Удаленная работа в соц. сетях, русская и английская аудитория. Что необходимо: • создание положительного имиджа компании • продвижение групп в соцсетях (направления: туризм, гостиничный бизнес) • общение на тематических ресурсах • постинг комментариев, новостей • накрутка лайков • общение в созданных аккаунтах ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужен скрипт прокрутка фото на jQuery 1. плавная прокрутка небольших фото туда сюда 2. при наведении стоп и увеличение указанной фото 3. увеличение + появление блока с инфо+ссылка на страницу с фото Пример здесь http://www.silvero.ru в шапке, но ...Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать качественный рисунок обьектов инженерных коммуникаций: здрания, трубы, вентиляция, отопление, канализация + в разрезе некоторые элементы: здание, отопление. Во вложении набросок, можно свой вариант композиционного построения.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20Завершен14 лет назад
Валидная верстка под Joomla 1.0 и 1.5 Т.З после ознакомления.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо установить систему приема платежей «HandyBank» на сайт. Порядок формирования платежей происходит через терминалы «ЭЛЕКСНЕТ». Во вложении Т.З., дополнительная информация после ответа.Завершен15 лет назад
Требуется исправить ошибку в магазине на Joomla+VirtueMart . Ошибка заключается в том что при авторизации с фронтенда выдает "для просмотра этой страницы у Вас недостаточно прав". Это где то в mod_virtuemart, так как ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Здравствуйте. Несколько иконок 100х100 в векторе на темы: 1. Как выбрать кассу? - на иконке стрелка компаса плавающая между двумя кассами. 2. Как без проблем зарегистрировать Кассу? - на иконке довольный улыбающийся директор в кресле. 3. ...Иконки и Пиксель-арт18 заявокЗакрыт15 лет назад
Магазин на Joomla+VirtueMart. Требуется перевести интернет магазин на аглийскую версию.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужно доработать сайт. Сайт практически готов, еще будет несколько страниц, которые нужно оптимизировать, грамотно расписать мета, исправить очевидные ошибки, возможно нужны будут скрипты. Желательно из Москвы - возможны другие проекты.Завершен17 лет назад
- $50
Нужно доработать сайт. Сайт практически готов, еще будет несколько страниц, которые нужно оптимизировать, грамотно расписать мета, исправить очевидные ошибки, возможно нужны будут скрипты. Желательно из Москвы - возможны другие проекты.Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Рекламная группа приглашает к сотрудничеству удаленных дизайнеров и програмистов, уверенные люди способные зделать качественную работу. Пишите [email protected]Веб-дизайн и Интерфейсынет заявокЗакрыт18 лет назад