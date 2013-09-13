Озвучивание видео

ОзвучиваниеЗакрыт12 заявок246 просмотров
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Необходимо перевести и озвучить видео ролики с английского на русский. Ролики 30сек. - 1мин.

10 лет назад
Smik
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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