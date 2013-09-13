Озвучивание видео

Требуется диктор. Задача — озвучить текст для дистанционного обучения предмету «Туризм и экскурсии». Требования к исполнителям: поставленная дикция и качественная аудиоаппаратура для записи голоса, озвучка 20-50 страниц в день, желательно мужской голос. Основное требование: утром даем текст ...
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Необходимо перевести и озвучить видео ролики с английского на русский. Ролики 30сек. - 1мин.
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