Озвучка видеоинфографики

Требуется диктор (возможно без профессионального образования). Задача - озвучить текст "Аудиоэкскурсия по Москве". Текс занимает примерно три печатные страницы. Требования к исполнителям: поставленная дикция и качественная аудиоаппаратура для записи голоса. Текстовый файл будет выставлен после ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен диктор, желательно мужчина, для озвучки видеоинфографики на украинском языке.
Текст почти готов, длительность - приблизительно 1-2 минуты.
Буду рад услышать примеры.
Ожидаю увидеть заявки с указанными сроками и стоимостью.
Оплата через webmoney или privat24.
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