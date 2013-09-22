Озвучка видеоинфографики

ОзвучиваниеЗавершен6 заявок168 просмотров
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Нужен диктор, желательно мужчина, для озвучки видеоинфографики на украинском языке.

Текст почти готов, длительность - приблизительно 1-2 минуты.

Буду рад услышать примеры.

Ожидаю увидеть заявки с указанными сроками и стоимостью.

Оплата через webmoney или privat24.

10 лет назад
creartion
Тарас 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
juliya_dik
Юлия 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
10 лет назад
$12
2 дня
Очень рад сотрудничеству, профессионально и оперативно!
Спасибо за сотрудничество, буду рада поработать снова! Отличный заказчик, приятный в общении и с оплатой без проблем.
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