Озвучить текст (женский голос)

$10
ОзвучиваниеЗавершен1 заявка128 просмотров
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Озвучить текст. 90-100 слов. Длительность до 1 мин. Выполнить надо быстро. Оплата WebMoney

10 лет назад
igor_g75
Игорь 
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
KareninaAnna
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 дней назад
10 лет назад
$15
1 день
Анна большое спасибо. Очень доволен работой...Быстро , четко без лишней возни....
Отлично поработали! Четко поставленная задача, оперативная оплата - все без проблем:) Спасибо и удачи!
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