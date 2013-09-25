Голосовое меню для АТС

$20
ОзвучиваниеЗавершен6 заявок136 просмотров
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Требуется записать голосовое меню для офисной АТС, так называемый IVR

СРОЧНО!

10 лет назад
sau7777
Антон 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
zvukmux
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель! Профессиональный голос и запись в сжатые сроки.
Антон прекрасный заказчик! Всегда на связи, своевременная оплата и чёткие пояснения к заказу. Приятно было работать!
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