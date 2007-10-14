Редизайн сайта

$500
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок251 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Редизайн работающего на bitrix сайта. Верстка шаблона. Изменение контекстных меню.

Наличие в портфолио Bitrix проекта обязательно.

По окончании проекта возможен заказ на SEO.

Срок 10-15 дней. (по местным меркам неспешно)

Текущее состояние сайта www.sts-k.ru (Этот ужас сделал один квалифицированный Фрилансер!)

Уважаемые господа! Пишите цену в приват. Это очень важный критерий выбора исполнителя.

Так же приветствуется наличие опыта работ с сайтами данной тематики.

1. Дизайн =

2. Верстка =

3. Интеграция элементов магазина Bitrix =

4. Дополнительно =

Итого =

Рассматриваются ВСЕ предложения. Если конечно Ваши контакты доступны.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
16 лет назад
angersoft
Gerasimov Andrey 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
maDByte
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
$450
7 дней
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