Дизайн сайта 12-15 страниц

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ РАЗРОБОТАТЬ КОРПОРАТИВНЫЙ WEB-САЙТ для нашей компании Требование к проекту: оригинальный дизайн в фирменном стиле Все Ваши предложения отправляйте по адресу [email protected], все Ваше предложения рассматриваются только с коротким резюме (ФИО, полный адрес проживания, контактный номер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно слепить сайт что-то типа
Возможна установка CMS
ВСЕГО НУЖНО ОКОЛО 3-4 ПОДОБНЫХ САЙТОВ
Сразу пишите точную стоимость работы.
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