Дизайн сайта 12-15 страниц

Дизайн сайтовЗавершен16 заявок277 просмотров
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Нужно слепить сайт что-то типа

Возможна установка CMS

ВСЕГО НУЖНО ОКОЛО 3-4 ПОДОБНЫХ САЙТОВ

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Дизайн сайта
16 лет назад
Rosin
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ubs
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-3)
16 лет назад
$50
1 день
Все отлично. Исполнительный и грамотный специалист. Огромное спасибо.
Приятно работать с этим человеком. Материалы и оплата были получены без задержки. Рекомендую!
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