Дизайн mp3 магазина.

Дизайн сайтовЗакрыт35 заявок227 просмотров
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Необходимо разработать дизайн интернет-магазина. Порядка 10-20 страниц (шапка и подвал один, некоторые элементы формы на дополнительных страницах проработать) + Верстка.

16 лет назад
alex5237
Гость 
NaN летРоссия
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
28 отзывов
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