Написание модуля к чату

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка79 просмотров
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Необходимо сделать лайт-версию чата на базе движка chat.spb.ru

Сейчас у чата один, обычный интерфейс пользователя. Нужен ещё один, для входа с кпк и айфонов.

Тоесть в принципе такой же интерфейс, только адаптированый под небольшой экран.

Предложения с ценами и сроками оставляйте здесь а не в личке.

15 лет назад
WebAdequate
Сергей 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
15 лет назад
$20
1 день