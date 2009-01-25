Установить дизайн, изменить структуру

Здравствуйте. Сколько будет стоить сделать скрипт поиска для агентства недвижимости, наподобие, как в cian =>> http://www.cian.ru/search.php?flats=yes&city=1 и внедрить его в существующий движок? Можно конечно, что-нибудь и пооригинальней изобразить. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно установить новй дизайн, уже сверстан, и изменить структуру сайта, движек DLE.
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