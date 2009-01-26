Система управления проектами

Необходимо разработь дополнительные программные модули на сайт _www.liyana.ru: - Разработать аналогичный каталог продукции _http://sibout.ru Интересует цена и срок. Свои предложения оставлять в данной ветки плиz в личку и на ICQ не писать!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Клиентская зона. Клиент авторизуется и попадает на отдельную страницу, где есть несколько разделов:
- Команда (профайлы всех задействованных в проекте)
- Документы (бриф, контракт, предложение агентства и пр.)
- Отчеты о встречах
- Отчеты (проектные)
- TEMP (ftp для обмена файлами)
- Анкета удовлетворенности клиента (заполняется раз в квартал)
- Форум или стена, как в контакте или одноклассниках, которая всегда на главной странице клиентской зоны конкретного клиента, и где пишутся вопросы, напоминания и пр.
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