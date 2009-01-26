Система управления проектами

Клиентская зона. Клиент авторизуется и попадает на отдельную страницу, где есть несколько разделов:

- Команда (профайлы всех задействованных в проекте)

- Документы (бриф, контракт, предложение агентства и пр.)

- Отчеты о встречах

- Отчеты (проектные)

- TEMP (ftp для обмена файлами)

- Анкета удовлетворенности клиента (заполняется раз в квартал)

- Форум или стена, как в контакте или одноклассниках, которая всегда на главной странице клиентской зоны конкретного клиента, и где пишутся вопросы, напоминания и пр.