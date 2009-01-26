Работа с джумлой, WP

Необходимо сделать лайт-версию чата на базе движка chat.spb.ru Сейчас у чата один, обычный интерфейс пользователя. Нужен ещё один, для входа с кпк и айфонов. Тоесть в принципе такой же интерфейс, только адаптированый под небольшой экран. Предложения с ценами ...