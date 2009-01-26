Требуется привязка 1c к интернет магазину на Amiro

Требуется привязать и настроить базу 1с к интернет магазину на Amiro cms.

Суть задачи:

Сделать возможным выгрузку цен из базы на сайт, привязать цены к курсу валют , сделать активными модули с ценами на доп. оборудование. Установить и настроить ПО на компьютерах в офисе и обучить персонал. Офис находиться в Москве м. Пражская.