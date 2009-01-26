Нужна помощь DLE

$5
Веб-программированиеЗавершен4 заявки155 просмотров
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Нужна помощь DLE.

нужно сделать коннект к базе другого сервера, т.е подконектиться к нему через IP адресс.

Пишите в предложениях цену и сроки.

нужно очень срочно!!!

15 лет назад
lgregory
Майкл 
43 годаИталия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
Fed_net
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
72 отзыва
15 лет назад
$5
1 день
Всё отлично, спасибо!
Было очень легко работать с этим человеком. Все хорошо объяснил. Оплатил. Удачи Вам, Григорий!
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