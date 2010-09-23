Доводим дела до конца

Я представляю компанию, создателем которой являюсь сам.

Наиболее свежую информацию о наших людях, компетенциях и выполненных работах можно найти на нашем сайте, куда я Вас и приглашаю: www.extpoint.com

В случае небольших проектов преимущество работы с нами состоит в том, что Вы нанимаете младших разработчиков под супервизией старших. Тем самым Вы получаете стоимость первых при качестве вторых.

В случае больших проектов обращение к нашей команде гарантирует их принципиальную реализуемость. Относительно вопросов качества, снова приглашаю ознакомиться с нашими компетенциями и системой менеджмента на нашем сайте.