Koryagin

Павел Koryagin

 
41 год
19 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Доводим дела до конца

Я представляю компанию, создателем которой являюсь сам.

Наиболее свежую информацию о наших людях, компетенциях и выполненных работах можно найти на нашем сайте, куда я Вас и приглашаю: www.extpoint.com

В случае небольших проектов преимущество работы с нами состоит в том, что Вы нанимаете младших разработчиков под супервизией старших. Тем самым Вы получаете стоимость первых при качестве вторых.

В случае больших проектов обращение к нашей команде гарантирует их принципиальную реализуемость. Относительно вопросов качества, снова приглашаю ознакомиться с нашими компетенциями и системой менеджмента на нашем сайте.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Добавить фичи в Андроид-приложение

    $100

    Есть работающее Андроид-приложение с WebView. В этом WebView есть API для JS. Требуется добавить очередь скачивания больших файлов. В API добавить следующие методы: queueGetList(): FileRecord[] - показать содержимое очередиqueueGetFile(string id): FileRecord - ...

    AndroidJavaJavaScript
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстальщик

    У нас есть макеты в PSD и описан техпроцесс вёрстки. Техпроцесс хороший, наставники сильные, поэтому с нами можно прокачать опыт.  От вас потребуется:  1. Умение попадать в макет. Pixel Perfect.  ...

    GitHTMLPHP
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Постоянная поддержка 8 VPS

    Есть 8 VPS, требуется следующее: - Перенастройка к единому виду (Ubuntu, избавиться от Debian в пуле) - Разработка стратегий бэкапов и мониторинга здоровья (письменно) - Воплощение стратегий - Тюнинг ...

    DebianUbuntu
    Настройка сервера/ПО7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вписать страницу из PSD макета в сайт

    Вписать тело страницы из этого макета: http://koryagin.com/w/game/personal_my.zip Вот в этот сайт: cashgo.ru Исходник нужной части сайта: http://koryagin.com/w/game/cut-up.zip Примечания к макету: - там в макете в блоке с ...

    CSSSASS
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внести изменения в имеющуюся вёрстку

    Исходник приложен. Там используется SASS, но специальный опыт я не требую. Если Вы уже владеете CSS, то с SASS разберётесь сразу (можете накинуть за это или предложить почасовой рейт). Требуется: ...

    CSSSASS
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP/JS программист в Rich AJAX проект

    Ищем PHP+JS программиста в Rich AJAX проект. Местоположение не важно, работа полностью удалённая (мы привыкшие), но в тесном контакте. Ключевое требование: полноценное владение PHP и JS, причем с ООП в обоих ...

    AJAXGitJavaScriptjQueryMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PSD в HAML + SASS

    Хочу получить гибкие и удобные HAML + SASS из макета в PSD. «Резиновая» вёрстка. Примеры работ обязательны. Цена вторична.

    SASS
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Qt+Mac+нов. окно = проблема фокуса.

    В проекте на Qt реализуются уведомления о входящих сообщениях. Они должны вежливо всплывать в уголке экрана, пока пользователь работает с другими программами. В Windows всё так и происходит, а в Mac всплывающее ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Кроссплатформенное ПО с движком браузера

    Требуется программа, которая будет работать по крайней мере под Windows XP/Vista/7 32/64 и Mac OS X. Главное окно содержит движок браузера (например, Gecko) без меню, без кнопок навигации, без строки состояния. ...

    JavaScript
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Резка PSD окон, встравиваемых в произвольный сайт

    Требуется PSD -&gt; HTML вёрстка для плавающих блоков (в виде окон поверх страницы), которые можно встроить в произвольный сайт. В приложенном файле ТЗ. Там же описана технология избежания конфликтов с произвольным сайтом ...

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проверка орфографии в WYSIWYG

    Необходимо, чтобы TinyMCE подчёркивал слова, которых нет в словаре. Например, в Опере с установленным ASpell и так показывает. Но надо, чтобы работало без установок чего-либо на клиент. Возможна замена редактора на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Подружить с IE6 сайт, богатый на PNG

    Требуется исправить дефекты отображения сайта в IE6. Сайт http://skad.ru - осторожно, трафик. Желательно решить проблему на CSS+JS с минимумом вмешательства в HTML. Но и чтобы тормозило в пределах разумного. Можно жертвовать ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Исправить или переснять фото

    Приложенную фотографию нужно привести в хороший вид: равномерное освещение, различимый планшет, без паразитных бликов. Как вариант, переписать всё то же самое и снять при нормальном освещении. В этом случае обратить внимание ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Вёрстка HTML-письма (специфический опыт необходим)

    Требуется сверстать письмо из PSD макета. Причём на этих выходных :( Обязательно предъявите пример вёрстки письма. Без опыта прошу не беспокоить. HTML для почты радикально отличается от HTML для ...

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Резка макета em'ами

    В настоящее время ждут резки два макета. Я ищу постоянного работника, чтобы можно было поручить не только резку, но и последующую доводку деталей на уже работающей CMS. Заказы периодические. Самое важное. Требования: ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Повторить двухкнопочный медиаплеер

    $50

    - Внешний вид приложен. - В поле под плеером должен быть загружен плейлист из XML. - По окончании мелодии – включается следующая. После последней – первая. - Двойной клик по пункту – ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Технический директор проекта

    $1000

    Интернет проект=кольцо сайтов (СДО, рассылочный сервис, СМИ, интернет-магазин и др) Нынешний техдиректор уходит с нового года, но остаётся консультантом проекта. В течение 2009 года ожидается рост занятости ТД от фриланса до ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • SEO-продвижение gilbo.ru

    Требуется продвижение gilbo.ru в Яндексе и Гугле. - семантическое ядро - непосредственно продвижение Примерное направление сем-го ядра: - личностный рост - саморазвитие - курсы - тренинги ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Натянуть тему от IBF 1.2 на SMF

    Задача предельно конкретная: вот эта тема http://forum.gilbo.ru (в точности, она штатная, исходники выдам) вот на этот движок http://forum.analysisclub.ru/ Очень надо. Обязытельно называйте цену, так как другого принципа ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Inigrey
Сергей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Добавить фичи в Андроид-приложение
AndroidJavaJavaScript
Хороший, адекватный заказчик!
Справился с задачей, несмотря на экзотичность требований.
Ответный отзыв
programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
PHP+MySQL+Интерфейс
JavaScriptJoomlaMySQLPHP
Т.к. задание было давно и не оставлял отрицательного отзыва, то думаю все было отлично :)
Дамаю, главный козырь этого парня - скорость. Заявил очень короткий срок и выдержал его. Делает больше, чем написано в ТЗ. В моем случае - это был минус, так как ТЗ было очень четким. В Вашем, быть может, окажется плюсом. Тестировать на баги еще сам не любит. Все взятые на себя обязательства выполнил. Считаю надежным партнером.
Ответный отзыв
ramiz
Рамиз 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$17
10 баллов
15 лет назад
Подружить с IE6 сайт, богатый на PNG
CSSHTMLJavaScript
Было приятно работать с Павлом. Четко поставленные задачи и оплата в срок! Отличный работодатель! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Работой доволен. Обнаружены ответственность, коммуникативность, знание вёрстки в целом и особенностей IE6 в частности.
Ответный отзыв
Formica
Анна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$4
10 баллов
15 лет назад
Исправить или переснять фото
Было приятно с Вами сотрудничать!
Благодарю за внимательность и ответственность.
Ответный отзыв
psd2html-su
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Резка PSD, приватный проект для psd2html-su
Павел очень грамотный заказчик, четко знает чего хочет от исполнителя. С легкостью согласился работать через СБС. Большое спасибо! Рекомендую.
Работал очень быстро. Резка PSD выполнена хорошо. Общение предельно вежливое. Замечания к работе у меня были, но ответственно разрешались Александром.
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