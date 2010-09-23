Есть работающее Андроид-приложение с WebView. В этом WebView есть API для JS. Требуется добавить очередь скачивания больших файлов. В API добавить следующие методы: queueGetList(): FileRecord[] - показать содержимое очередиqueueGetFile(string id): FileRecord - ...
Я представляю компанию, создателем которой являюсь сам.
Наиболее свежую информацию о наших людях, компетенциях и выполненных работах можно найти на нашем сайте, куда я Вас и приглашаю: www.extpoint.com
В случае небольших проектов преимущество работы с нами состоит в том, что Вы нанимаете младших разработчиков под супервизией старших. Тем самым Вы получаете стоимость первых при качестве вторых.
В случае больших проектов обращение к нашей команде гарантирует их принципиальную реализуемость. Относительно вопросов качества, снова приглашаю ознакомиться с нашими компетенциями и системой менеджмента на нашем сайте.
- $100Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
У нас есть макеты в PSD и описан техпроцесс вёрстки. Техпроцесс хороший, наставники сильные, поэтому с нами можно прокачать опыт. От вас потребуется: 1. Умение попадать в макет. Pixel Perfect. ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть 8 VPS, требуется следующее: - Перенастройка к единому виду (Ubuntu, избавиться от Debian в пуле) - Разработка стратегий бэкапов и мониторинга здоровья (письменно) - Воплощение стратегий - Тюнинг ...Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад
Вписать тело страницы из этого макета: http://koryagin.com/w/game/personal_my.zip Вот в этот сайт: cashgo.ru Исходник нужной части сайта: http://koryagin.com/w/game/cut-up.zip Примечания к макету: - там в макете в блоке с ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Исходник приложен. Там используется SASS, но специальный опыт я не требую. Если Вы уже владеете CSS, то с SASS разберётесь сразу (можете накинуть за это или предложить почасовой рейт). Требуется: ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем PHP+JS программиста в Rich AJAX проект. Местоположение не важно, работа полностью удалённая (мы привыкшие), но в тесном контакте. Ключевое требование: полноценное владение PHP и JS, причем с ООП в обоих ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Хочу получить гибкие и удобные HAML + SASS из макета в PSD. «Резиновая» вёрстка. Примеры работ обязательны. Цена вторична.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
В проекте на Qt реализуются уведомления о входящих сообщениях. Они должны вежливо всплывать в уголке экрана, пока пользователь работает с другими программами. В Windows всё так и происходит, а в Mac всплывающее ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется программа, которая будет работать по крайней мере под Windows XP/Vista/7 32/64 и Mac OS X. Главное окно содержит движок браузера (например, Gecko) без меню, без кнопок навигации, без строки состояния. ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется PSD -> HTML вёрстка для плавающих блоков (в виде окон поверх страницы), которые можно встроить в произвольный сайт. В приложенном файле ТЗ. Там же описана технология избежания конфликтов с произвольным сайтом ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо, чтобы TinyMCE подчёркивал слова, которых нет в словаре. Например, в Опере с установленным ASpell и так показывает. Но надо, чтобы работало без установок чего-либо на клиент. Возможна замена редактора на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется исправить дефекты отображения сайта в IE6. Сайт http://skad.ru - осторожно, трафик. Желательно решить проблему на CSS+JS с минимумом вмешательства в HTML. Но и чтобы тормозило в пределах разумного. Можно жертвовать ...HTML-верстка2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Приложенную фотографию нужно привести в хороший вид: равномерное освещение, различимый планшет, без паразитных бликов. Как вариант, переписать всё то же самое и снять при нормальном освещении. В этом случае обратить внимание ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется сверстать письмо из PSD макета. Причём на этих выходных :( Обязательно предъявите пример вёрстки письма. Без опыта прошу не беспокоить. HTML для почты радикально отличается от HTML для ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт15 лет назад
Сверстать PSD в XHTML, один макет. (Проект создан для использования СБС)HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
В настоящее время ждут резки два макета. Я ищу постоянного работника, чтобы можно было поручить не только резку, но и последующую доводку деталей на уже работающей CMS. Заказы периодические. Самое важное. Требования: ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
- Внешний вид приложен. - В поле под плеером должен быть загружен плейлист из XML. - По окончании мелодии – включается следующая. После последней – первая. - Двойной клик по пункту – ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $1000
Интернет проект=кольцо сайтов (СДО, рассылочный сервис, СМИ, интернет-магазин и др) Нынешний техдиректор уходит с нового года, но остаётся консультантом проекта. В течение 2009 года ожидается рост занятости ТД от фриланса до ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется продвижение gilbo.ru в Яндексе и Гугле. - семантическое ядро - непосредственно продвижение Примерное направление сем-го ядра: - личностный рост - саморазвитие - курсы - тренинги ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт17 лет назад
Задача предельно конкретная: вот эта тема http://forum.gilbo.ru (в точности, она штатная, исходники выдам) вот на этот движок http://forum.analysisclub.ru/ Очень надо. Обязытельно называйте цену, так как другого принципа ...HTML-верстканет заявокЗакрыт17 лет назад