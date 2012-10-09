Постоянная поддержка 8 VPS

Есть 8 VPS, требуется следующее:

- Перенастройка к единому виду (Ubuntu, избавиться от Debian в пуле)

- Разработка стратегий бэкапов и мониторинга здоровья (письменно)

- Воплощение стратегий

- Тюнинг настроек нагруженных серверов (3 шт.), опираясь на фактические показатели

- Перенос проекта с резервной VPS

Доп. пожелание:

- Деплой нашего ПО (Забэкапить, развернуть, протестировать, откатить)

Вопрос качества результата (и, соответственно, Вашего профессионализма) первичен.

Необходимо умение оставлять результат не только в работающем виде, но и в документированном, пригодном к совместному вмешательству без коллизий.

Оплата предположительно почасовая.