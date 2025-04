Php-fpm + Nginx проблема зависы

зависает php-fpm STATE SELECT а надо ACCEPT.

сайты виснут

нужна помощь

kogda rabotaet posle reboot

last pid: 94838; load averages: 0.01, 0.02, 0.00 up 0+00:02:41 15:45:17

25 processes: 1 running, 24 sleeping

CPU: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle

Mem: 48M Active, 425M Inact, 464M Free

Swap: K Total, K Free

PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND

84285 nobody 1 44 0 44388K 6704K kqread 1 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

84272 www 1 44 0 105M 14288K accept 1 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

84271 www 1 44 0 105M 14024K accept 1 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

89061 www 1 44 0 107M 15668K accept 1 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

90980 root 1 44 0 9372K 1880K CPU1 1 0:00 0.00% top

84791 root 1 44 0 38104K 4300K select 1 0:00 0.00% sshd: root@pts/3 (sshd)

84005 bind 4 76 0 20272K 12056K kqread 1 0:00 0.00% /usr/sbin/named -u bind

84788 root 1 44 0 38104K 4300K select 1 0:00 0.00% sshd: root@pts/2 (sshd)

84872 root 1 44 0 10348K 2508K ttyin 1 0:00 0.00% -csh (csh)

84269 root 1 44 0 105M 13296K kqread 1 0:00 0.00% php-fpm: master process (/usr/local/etc/php-fpm.conf) (php-f

84873 root 1 44 0 10348K 2508K pause 1 0:00 0.00% -csh (csh)

84283 nobody 1 44 0 44388K 5948K kqread 1 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

84284 nobody 1 44 0 44388K 5948K kqread 1 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

84281 nobody 1 44 0 44388K 5948K kqread 1 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

84282 nobody 1 44 0 44388K 5948K kqread 1 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

84328 root 1 44 0 6872K 1512K kqread 1 0:00 0.00% /usr/local/sbin/dovecot -c /usr/local/etc/dovecot.conf

84759 dovecot 1 71 0 10916K 2824K kqread 1 0:00 0.00% imap-login

83998 root 1 44 0 6920K 1328K select 1 0:00 0.00% /usr/sbin/syslogd -s

84333 root 1 44 0 9080K 1576K kqread 1 0:00 0.00% dovecot-auth

84349 root 1 44 0 26172K 3960K select 1 0:00 0.00% /usr/sbin/sshd

84758 dovecot 1 73 0 10920K 2808K kqread 1 0:00 0.00% pop3-login

84363 root 1 47 0 7976K 1408K nanslp 1 0:00 0.00% /usr/sbin/cron -s

84288 mailnull 1 44 0 21336K 4152K select 1 0:00 0.00% /usr/local/sbin/exim -bd -q30m (exim-4.77-1)

84227 root 1 44 0 18668K 3552K select 1 0:00 0.00% proftpd: (accepting connections) (proftpd)

84280 root 1 76 0 44388K 5516K pause 1 0:00 0.00% nginx: master process /usr/local/sbin/nginx

kogda zavislo

last pid: 95366; load averages: 0.01, 0.04, 0.02 up 0+00:29:08 16:11:44

27 processes: 1 running, 26 sleeping

CPU: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle

Mem: 57M Active, 438M Inact, 455M Free

Swap: K Total, K Free

PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND

95467 root 1 44 0 9372K 1912K CPU1 1 0:02 0.00% top

7496 www 1 44 0 105M 14448K select 1 0:01 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

8260 www 1 44 0 107M 16532K select 1 0:01 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

8196 www 1 44 0 107M 15584K select 1 0:01 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

84283 nobody 1 44 0 46436K 7132K kqread 1 0:01 0.00% nginx: worker process (nginx)

84284 nobody 1 44 0 44388K 6824K kqread 1 0:01 0.00% nginx: worker process (nginx)

84285 nobody 1 44 0 44388K 6708K kqread 1 0:01 0.00% nginx: worker process (nginx)

84282 nobody 1 44 0 44388K 6544K kqread 1 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

84791 root 1 44 0 38104K 4300K select 1 0:00 0.00% sshd: root@pts/3 (sshd)

84281 nobody 1 44 0 44388K 6336K kqread 1 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

84269 root 1 44 0 105M 13296K kqread 1 0:00 0.00% php-fpm: master process (/usr/local/etc/php-fpm.conf) (php-f

84328 root 1 44 0 6872K 1512K kqread 1 0:00 0.00% /usr/local/sbin/dovecot -c /usr/local/etc/dovecot.conf

78699 www 1 44 0 105M 14384K select 1 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

84788 root 1 44 0 38104K 4300K select 1 0:00 0.00% sshd: root@pts/2 (sshd)

78748 www 1 44 0 105M 13916K select 1 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

84005 bind 4 76 0 20272K 12056K kqread 1 0:00 0.00% /usr/sbin/named -u bind

84333 root 1 44 0 9080K 1576K kqread 1 0:00 0.00% dovecot-auth

84227 root 1 44 0 18668K 3552K select 1 0:00 0.00% proftpd: (accepting connections) (proftpd)

84872 root 1 44 0 10348K 2508K ttyin 1 0:00 0.00% -csh (csh)

84349 root 1 44 0 26172K 3960K select 1 0:00 0.00% /usr/sbin/sshd

84288 mailnull 1 44 0 21336K 4152K select 1 0:00 0.00% /usr/local/sbin/exim -bd -q30m (exim-4.77-1)

84873 root 1 44 0 10348K 2508K pause 1 0:00 0.00% -csh (csh)

84363 root 1 62 0 7976K 1408K nanslp 1 0:00 0.00% /usr/sbin/cron -s

83998 root 1 44 0 6920K 1328K select 1 0:00 0.00% /usr/sbin/syslogd -s

84759 dovecot 1 71 0 10916K 2824K kqread 1 0:00 0.00% imap-login

84758 dovecot 1 73 0 10920K 2808K kqread 1 0:00 0.00% pop3-login

84280 root 1 76 0 44388K 5516K pause 1 0:00 0.00% nginx: master process /usr/local/sbin/nginx

vm11020# df

Filesystem 1K-blocks Used Avail Capacity Mounted on

/dev/vdisk 15728640 2158780 13569860 14% /

devfs 1 1 0 100% /dev

vm11020# top

last pid: 12876; load averages: 0.02, 0.01, 0.00 up 0+00:01:48 17:32:41

98 processes: 1 running, 97 sleeping

CPU: 0.0% user, 0.0% nice, 0.1% system, 0.0% interrupt, 99.9% idle

Mem: 103M Active, 813M Inact, 409M Free

Swap: K Total, K Free

PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND

6877 www 1 44 0 106M 14296K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

7139 nobody 1 44 0 36196K 6632K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

8185 root 1 44 0 9372K 2192K CPU4 4 0:00 0.00% top

6898 nobody 1 44 0 38244K 7052K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

6878 www 1 44 0 106M 14516K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11607 www 1 46 0 108M 16684K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6884 www 1 44 0 106M 14216K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6879 www 1 44 0 106M 14728K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

9919 www 1 44 0 106M 14440K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11543 www 1 45 0 106M 14844K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6880 www 1 44 0 106M 14216K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6874 root 1 44 0 106M 13636K kqread 4 0:00 0.00% php-fpm: master process (/usr/local/etc/php-fpm.conf) (php-f

7671 root 1 44 0 38104K 4300K select 4 0:00 0.00% sshd: root@pts/2 (sshd)

11718 www 1 44 0 106M 14228K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6936 nobody 1 44 0 36196K 6420K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

11775 www 1 45 0 106M 14248K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6900 nobody 1 44 0 36196K 6616K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

12078 www 1 44 0 106M 14128K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

7724 root 1 44 0 38104K 4300K select 4 0:00 0.00% sshd: root@pts/3 (sshd)

11422 www 1 44 0 106M 14164K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

5780 bind 4 76 0 20272K 12056K kqread 4 0:00 0.00% /usr/sbin/named -u bind

6896 root 1 76 0 36196K 5468K pause 4 0:00 0.00% nginx: master process /usr/local/sbin/nginx

7230 root 1 44 0 27056K 3956K select 4 0:00 0.00% proftpd: web - cpc10-croy20-2-0-cust201.croy.cable.virginmed

11608 www 1 45 0 106M 13964K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11673 www 1 45 0 106M 13784K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12140 www 1 46 0 106M 13796K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11993 www 1 44 0 106M 13792K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11946 www 1 44 0 106M 13796K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

7748 root 1 46 0 10348K 2508K pause 4 0:00 0.00% -csh (csh)

11777 www 1 45 0 106M 13872K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12258 www 1 44 0 106M 13792K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11482 www 1 44 0 106M 13992K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11880 www 1 45 0 106M 13844K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6913 nobody 1 44 0 36196K 5912K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

7798 root 1 76 0 10348K 2480K ttyin 4 0:00 0.00% -csh (csh)

12139 www 1 45 0 106M 13792K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12509 www 1 44 0 106M 13768K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6917 nobody 1 44 0 36196K 5900K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

12024 www 1 44 0 106M 13808K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11948 www 1 44 0 106M 13792K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

7122 dovecot 1 70 0 10920K 2808K kqread 4 0:00 0.00% pop3-login

11674 www 1 46 0 106M 13992K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6982 nobody 1 44 0 36196K 5900K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

6992 nobody 1 44 0 36196K 5900K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

11822 www 1 44 0 106M 13796K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12431 www 1 44 0 106M 13768K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6974 nobody 1 44 0 36196K 5900K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

7123 dovecot 1 71 0 10916K 2824K kqread 4 0:00 0.00% imap-login

7001 nobody 1 44 0 36196K 5900K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

12077 www 1 45 0 106M 13764K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6958 root 1 44 0 6872K 1512K kqread 4 0:00 0.00% /usr/local/sbin/dovecot -c /usr/local/etc/dovecot.conf

6906 nobody 1 44 0 36196K 5900K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

11991 www 1 44 0 106M 13792K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

7070 nobody 1 44 0 36196K 5900K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

6986 nobody 1 44 0 36196K 5900K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

7049 nobody 1 44 0 36196K 5900K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

12025 www 1 44 0 106M 13840K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

7202 nobody 1 44 0 36196K 5900K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

12025 www 1 45 0 106M 13840K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6901 nobody 1 44 0 36196K 5900K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

12309 www 1 45 0 106M 13768K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

vm11020#

vm11020# top

last pid: 25639; load averages: 0.14, 0.28, 0.14 up 0+00:04:58 17:35:51

98 processes: 1 running, 97 sleeping

CPU: 0.0% user, 0.0% nice, 0.2% system, 0.0% interrupt, 99.8% idle

Mem: 125M Active, 840M Inact, 387M Free

Swap: K Total, K Free

PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND

6898 nobody 1 44 0 38244K 7136K kqread 4 0:00 0.00% nginx

6877 www 1 44 0 106M 14304K select 4 0:00 0.00% php-fpm

17024 root 1 44 0 9372K 2040K CPU4 4 0:00 0.00% top

6913 nobody 1 44 0 38244K 7068K kqread 4 0:00 0.00% nginx

7139 nobody 1 44 0 36196K 6632K kqread 4 0:00 0.00% nginx

6878 www 1 44 0 106M 14516K select 4 0:00 0.00% php-fpm

6936 nobody 1 44 0 38244K 7036K kqread 4 0:00 0.00% nginx

11607 www 1 44 0 108M 16688K select 4 0:00 0.00% php-fpm

6884 www 1 44 0 106M 14408K select 4 0:00 0.00% php-fpm

6879 www 1 44 0 106M 14736K select 4 0:00 0.00% php-fpm

9919 www 1 44 0 106M 14472K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11543 www 1 44 0 106M 14852K select 4 0:00 0.00% php-fpm

6880 www 1 44 0 106M 14220K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11674 www 1 44 0 106M 14724K select 4 0:00 0.00% php-fpm

7671 root 1 44 0 38104K 4300K select 4 0:00 0.00% sshd

11948 www 1 44 0 106M 13844K select 4 0:00 0.00% php-fpm

6874 root 1 44 0 106M 13636K kqread 4 0:00 0.00% php-fpm

6951 nobody 1 44 0 36196K 6492K kqread 4 0:00 0.00% nginx

11608 www 1 44 0 106M 14444K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11482 www 1 44 0 106M 14736K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12139 www 1 44 0 106M 14252K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12510 www 1 44 0 106M 14748K select 4 0:00 0.00% php-fpm

6901 nobody 1 44 0 38244K 6984K kqread 4 0:00 0.00% nginx

11718 www 1 44 0 106M 14228K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11422 www 1 44 0 106M 14488K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11993 www 1 44 0 106M 14224K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11673 www 1 44 0 106M 14152K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12197 www 1 44 0 106M 14412K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11775 www 1 44 0 106M 14256K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12509 www 1 44 0 106M 14004K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11542 www 1 44 0 106M 14004K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12078 www 1 44 0 106M 14128K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12470 www 1 44 0 106M 14464K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12469 www 1 44 0 106M 14116K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12563 www 1 44 0 106M 14216K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12077 www 1 44 0 106M 14224K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12258 www 1 44 0 106M 14248K select 4 0:00 0.00% php-fpm

6900 nobody 1 44 0 36196K 6616K kqread 4 0:00 0.00% nginx

12370 www 1 44 0 106M 14008K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12432 www 1 44 0 106M 14220K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12371 www 1 44 0 106M 14188K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11880 www 1 44 0 106M 14184K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11777 www 1 44 0 106M 13872K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11946 www 1 44 0 106M 13796K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11719 www 1 44 0 106M 14004K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11881 www 1 44 0 106M 14160K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12562 www 1 44 0 106M 13980K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12309 www 1 44 0 106M 14232K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11991 www 1 44 0 106M 14404K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11821 www 1 44 0 106M 13980K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12024 www 1 44 0 106M 14576K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12140 www 1 44 0 106M 13796K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12603 www 1 44 0 106M 13988K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11483 www 1 44 0 106M 13856K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12025 www 1 44 0 106M 13844K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11822 www 1 44 0 106M 13996K select 4 0:00 0.00% php-fpm

7230 root 1 44 0 27056K 3956K select 4 0:00 0.00% proftpd

12198 www 1 44 0 106M 13792K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12431 www 1 44 0 106M 13812K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12310 www 1 44 0 106M 13832K select 4 0:00 0.00% php-fpm

7724 root 1 44 0 38104K 4300K select 4 0:00 0.00% sshd

5780 bind 4 76 0 20272K 12056K kqread 4 0:00 0.00% named

vm11020# top

last pid: 25738; load averages: 0.13, 0.28, 0.14 up 0+00:05:00 17:35:53

98 processes: 2 running, 96 sleeping

CPU: 0.1% user, 0.0% nice, 0.2% system, 0.0% interrupt, 99.7% idle

Mem: 126M Active, 841M Inact, 386M Free

Swap: K Total, K Free

PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND

11821 www 1 44 0 106M 14212K select 4 0:00 0.29% php-fpm

6898 nobody 1 44 0 38244K 7136K kqread 4 0:00 0.00% nginx

6877 www 1 44 0 106M 14304K select 4 0:00 0.00% php-fpm

17024 root 1 44 0 9372K 2040K CPU4 4 0:00 0.00% top

6913 nobody 1 44 0 38244K 7068K kqread 4 0:00 0.00% nginx

7139 nobody 1 44 0 36196K 6632K kqread 4 0:00 0.00% nginx

6878 www 1 44 0 106M 14516K select 4 0:00 0.00% php-fpm

6936 nobody 1 44 0 38244K 7036K kqread 4 0:00 0.00% nginx

11607 www 1 44 0 108M 16688K select 4 0:00 0.00% php-fpm

6884 www 1 44 0 106M 14408K select 4 0:00 0.00% php-fpm

6879 www 1 44 0 106M 14736K select 4 0:00 0.00% php-fpm

9919 www 1 44 0 106M 14472K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11543 www 1 44 0 106M 14852K select 4 0:00 0.00% php-fpm

6880 www 1 44 0 106M 14220K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11674 www 1 44 0 106M 14724K select 4 0:00 0.00% php-fpm

7671 root 1 44 0 38104K 4300K select 4 0:00 0.00% sshd

11948 www 1 44 0 106M 13844K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11608 www 1 44 0 106M 14444K select 4 0:00 0.00% php-fpm

6901 nobody 1 44 0 38244K 7036K RUN 4 0:00 0.00% nginx

6874 root 1 44 0 106M 13636K kqread 4 0:00 0.00% php-fpm

6951 nobody 1 44 0 36196K 6492K kqread 4 0:00 0.00% nginx

11482 www 1 44 0 106M 14736K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12139 www 1 44 0 106M 14252K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12510 www 1 44 0 106M 14748K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11718 www 1 44 0 106M 14228K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11422 www 1 44 0 106M 14488K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11993 www 1 44 0 106M 14224K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11673 www 1 44 0 106M 14152K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12197 www 1 44 0 106M 14412K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11775 www 1 44 0 106M 14256K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12509 www 1 44 0 106M 14004K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11542 www 1 44 0 106M 14004K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12078 www 1 44 0 106M 14128K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12470 www 1 44 0 106M 14464K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12469 www 1 44 0 106M 14116K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12563 www 1 44 0 106M 14216K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12077 www 1 44 0 106M 14224K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12258 www 1 44 0 106M 14248K select 4 0:00 0.00% php-fpm

6900 nobody 1 44 0 36196K 6616K kqread 4 0:00 0.00% nginx

12370 www 1 44 0 106M 14008K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12432 www 1 44 0 106M 14220K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12371 www 1 44 0 106M 14188K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11880 www 1 44 0 106M 14184K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11777 www 1 44 0 106M 13872K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11946 www 1 44 0 106M 13796K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11719 www 1 44 0 106M 14004K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11881 www 1 44 0 106M 14160K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12562 www 1 44 0 106M 13980K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12309 www 1 44 0 106M 14232K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11991 www 1 44 0 106M 14404K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12024 www 1 44 0 106M 14576K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12140 www 1 44 0 106M 13796K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12603 www 1 44 0 106M 13988K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11483 www 1 44 0 106M 13856K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12025 www 1 44 0 106M 13844K select 4 0:00 0.00% php-fpm

11822 www 1 44 0 106M 13996K select 4 0:00 0.00% php-fpm

7230 root 1 44 0 27056K 3956K select 4 0:00 0.00% proftpd

12198 www 1 44 0 106M 13792K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12431 www 1 44 0 106M 13812K select 4 0:00 0.00% php-fpm

12310 www 1 44 0 106M 13832K select 4 0:00 0.00% php-fpm

7724 root 1 44 0 38104K 4300K select 4 0:00 0.00% sshd

vm11020# top

last pid: 26612; load averages: 0.11, 0.27, 0.14 up 0+00:05:13 17:36:06

98 processes: 1 running, 97 sleeping

CPU: 0.1% user, 0.0% nice, 0.1% system, 0.0% interrupt, 99.8% idle

Mem: 127M Active, 829M Inact, 385M Free

Swap: K Total, K Free

PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND

26394 root 1 44 0 9372K 2040K CPU4 4 0:00 0.29% top

6898 nobody 1 44 0 38244K 7136K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

6877 www 1 44 0 106M 14304K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6913 nobody 1 44 0 38244K 7068K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

7139 nobody 1 44 0 36196K 6632K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

6878 www 1 44 0 106M 14516K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6936 nobody 1 44 0 38244K 7036K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

11607 www 1 44 0 108M 16696K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6884 www 1 44 0 106M 14408K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11543 www 1 44 0 106M 14852K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6879 www 1 44 0 106M 14736K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

9919 www 1 44 0 106M 14472K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6880 www 1 44 0 106M 14220K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11674 www 1 44 0 106M 14724K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

7671 root 1 44 0 38104K 4300K select 4 0:00 0.00% sshd: root@pts/2 (sshd)

11948 www 1 44 0 106M 13844K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6901 nobody 1 44 0 38244K 7036K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

11608 www 1 44 0 106M 14444K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12139 www 1 44 0 106M 14252K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6874 root 1 44 0 106M 13636K kqread 4 0:00 0.00% php-fpm: master process (/usr/local/etc/php-fpm.conf) (php-f

12258 www 1 44 0 106M 14392K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6951 nobody 1 44 0 36196K 6492K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

11482 www 1 44 0 106M 14736K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11993 www 1 44 0 106M 14224K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11718 www 1 44 0 106M 14228K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12510 www 1 44 0 106M 14748K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12197 www 1 44 0 106M 14416K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12025 www 1 44 0 106M 13852K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11422 www 1 44 0 106M 14488K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11673 www 1 44 0 106M 14152K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11775 www 1 44 0 106M 14256K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11821 www 1 44 0 106M 14212K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6906 nobody 1 44 0 36196K 6684K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

12432 www 1 44 0 106M 14224K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12509 www 1 44 0 106M 14004K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11542 www 1 44 0 106M 14004K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12078 www 1 44 0 106M 14128K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11880 www 1 44 0 106M 14184K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11881 www 1 44 0 106M 14164K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12077 www 1 44 0 106M 14224K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

7070 nobody 1 44 0 36196K 6360K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

12470 www 1 44 0 106M 14464K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12469 www 1 44 0 106M 14116K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11946 www 1 44 0 106M 13804K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12563 www 1 44 0 106M 14216K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12371 www 1 44 0 106M 14192K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

6900 nobody 1 44 0 36196K 6616K kqread 4 0:00 0.00% nginx: worker process (nginx)

12309 www 1 44 0 106M 14232K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12370 www 1 44 0 106M 14008K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11777 www 1 44 0 106M 13872K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11719 www 1 44 0 106M 14004K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11991 www 1 44 0 106M 14504K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12024 www 1 44 0 106M 14576K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12562 www 1 44 0 106M 13980K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12140 www 1 44 0 106M 13796K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12259 www 1 44 0 106M 13836K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12603 www 1 44 0 106M 13988K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11483 www 1 44 0 106M 13856K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

11822 www 1 44 0 106M 13996K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

12198 www 1 44 0 106M 13792K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)

7230 root 1 44 0 27056K 3956K select 4 0:00 0.00% proftpd: web - cpc10-croy20-2-0-cust201.croy.cable.virginmed

12431 www 1 44 0 106M 13812K select 4 0:00 0.00% php-fpm: pool www (php-fpm)