Требуется настроить VPS

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт5 заявок146 просмотров

Требуется для небольшой рассылки писем настроить vps сервер.

Настроить два вида расылки: 1) через smtp 2) через postfix, cron

А также: ptr, spf, dkim, mx

Ищу человека с большим опытом в данной теме!

Предпочту головой диалог по Skyp: moslux

SMTP
13 лет назад
skyqgi
Андрей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров