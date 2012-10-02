Требеуться настроить с нуля сервер на windows 2008 под ASP Оставляйте контакты.
Требуется настроить VPS
Требуется для небольшой рассылки писем настроить vps сервер.
Настроить два вида расылки: 1) через smtp 2) через postfix, cron
А также: ptr, spf, dkim, mx
Ищу человека с большим опытом в данной теме!
Предпочту головой диалог по Skyp: moslux
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