Настройка сервера на Windows 2008

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен3 заявки128 просмотров

Требеуться настроить с нуля сервер на windows 2008 под ASP

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13 лет назад
MaxMarvil
Максим 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Отличные спецы. Знают свое дело 5+, настроили, всё работает отлично, полностью доволен результатом, буду и дальше работать. Всем рекомендую.
Чёткое задание, хороший сервер, очень приятно работать с людьми которые понимают чего хотят. Надеюсь на сотрудничество.

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад