Настроить Asterisk+FreePBX

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Закрыт1 заявка121 просмотр

На удаленном сервере установлен Asterisk+FreePBX (1.8+2.9) требуется настроить два транка, исходящую и входящую маршрутизацию, проверить правильность общих настроек и пользователей (3 шт).

500 р.

Skype: risefire

Asterisk
13 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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