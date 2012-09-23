Asterisk настройка

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Закрыт4 заявки148 просмотров

Здравствуйте,

Хотелось бы заказать настройку и установку сервера VOIP телефонии на базе астериска.

На сервере должна быть платежная система пейпал. Сервер должен конектиться к сторонему провайдеру для звонков (к примеру, sipnet.ru).

Жду дельных сообщений от вас: 1) стоимость, 2) сроки.

Спасибо заранее!

Asterisk
13 лет назад
freezeman
Алексей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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