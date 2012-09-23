Добрый день. Нужно настроить Elastix или FreePBX следующим образом: Группа 1 - ОРК в нем 10 абонентов. Номер группы 100, номера абонентов 1хх Группа 2 - Директора 3 абонента. ...
Asterisk настройка
Здравствуйте,
Хотелось бы заказать настройку и установку сервера VOIP телефонии на базе астериска.
На сервере должна быть платежная система пейпал. Сервер должен конектиться к сторонему провайдеру для звонков (к примеру, sipnet.ru).
Жду дельных сообщений от вас: 1) стоимость, 2) сроки.
Спасибо заранее!
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