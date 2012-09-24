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FreeBSD. Настройка прозрачного прокси, DNS.
Добрый день!
Необходимо:
Настроить FreeBSD сервер так, чтобы он мог раздавать интернет через несколько точек доступа. Причем при первом подключении автоматически должна выдаваться заданная страница.
Исполнитель желателен из Ростова-на-Дону.
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