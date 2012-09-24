FreeBSD. Настройка прозрачного прокси, DNS.

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт2 заявки153 просмотра

Добрый день!

Необходимо:

Настроить FreeBSD сервер так, чтобы он мог раздавать интернет через несколько точек доступа. Причем при первом подключении автоматически должна выдаваться заданная страница.

Исполнитель желателен из Ростова-на-Дону.

13 лет назад
cerbere
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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