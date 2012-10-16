Добрый день! Нужно удаленно через Ammy Admin в конфигурации 1С Упрощенка сделать внешнюю печатную форму с логотипом. Прошу указывать цены.
- Прочее2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Во вложении CDR файл календаря на 2012г. Нужно сделать календарь на 2013. Одна сторона - календарь, телефон, адрес сайта. Вторая - цены на продукцию. Срочно! Желательно до утра сделать. Результат выслать в кореле и JPG в ...Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужна рассылка по каталогам/форумам с целью продвижения сайта. Предлагайте цены и способ.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать сайт-визитку - аналог http://www.zhilproekt.ru. Название организации - ООО «Единый центр строительства». Основное внимание уделить http://www.zhilproekt.ru/examination.html - самая важная часть. Логотипа нет - можно просто приятным шрифтом написать название организации. Пусть это будет Joomla или другая ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Требуется добавить к OpenCart следующие платные модули: http://opencartforum.ru/files/file/594-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80/ яндекс деньги http://opencartforum.ru/files/file/361-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8/ модуль новости http://opencartforum.ru/files/file/478-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ про видео http://opencartforum.ru/files/file/327-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5/ водяной знак http://opencartforum.ru/files/file/320-watermark-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA/ акция месяца http://opencartforum.ru/files/file/281-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0/ Разработчик желателен из Ростова-на-Дону (общаться по телефону проще), работа - удалённо! Можете звонить: +7 863 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Добрый день! Требуется веб-дизайнер на несколько проектов. Проживание в Ростове-на-Дону - работа удаленно. http://www.designasausage.com/pages/prods.asp?catid=1&subcatid=4 - сделать аналогичный дизайн, который можно будет повесить на OpenCart. + дизайн для OpenCart на 2 товара. Фактически одностраничный сайт в корзиной. Прошу показывать своё ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходимо: Настроить FreeBSD сервер так, чтобы он мог раздавать интернет через несколько точек доступа. Причем при первом подключении автоматически должна выдаваться заданная страница. Исполнитель желателен из Ростова-на-Дону.Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад