Добрый день! Требуется веб-дизайнер на несколько проектов. Проживание в Ростове-на-Дону - работа удаленно. http://www.designasausage.com/pages/prods.asp?catid=1&subcatid=4 - сделать аналогичный дизайн, который можно будет повесить на OpenCart. + дизайн для OpenCart на 2 товара. Фактически одностраничный сайт в корзиной. Прошу показывать своё ...